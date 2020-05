Ryanair streicht Stellen und droht mit Lauda-Schließung

Dublin, Schwechat – Die durch die Coronapandemie verursachte Krise der Luftfahrtbranche führt nun auch bei der irischen Billigfluglinie Ryanair zu einem massiven Stellenabbau: Bis zu 3000 der weltweit 18.000 Stellen sollten in Kürze gestrichen werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Weiters hat Ryanair-Chef Michael O'Leary der österreichischen Tochter Laudamotion in Wien mit der Schließung gedroht.