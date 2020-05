Biker stürzte, Radler kollidierte mit Auto: Drei Verletzte bei Unfällen in Innsbruck

Innsbruck – Drei Verletzte gab es bei Unfällen am Freitag in der Tiroler Landeshauptstadt. Kurz nach 14 Uhr war eine 22-jährige Salzburgerin auf der Uferstraße unterwegs, ein 25-jähriger Deutscher fuhr auf dem Fahrrad in die gleiche Richtung. Wie die Polizei berichtet, bog der Radler unerlaubterweise links auf einen Gehweg ein. Dort fuhr er die Promenade entlang, durchquerte eine Grünanlage und fuhr ohne anzuhalten wieder auf die Uferstraße auf – diesmal in die andere Richtung. Dabei kollidierte er mit dem Auto der Salzburgerin. Er wurde zuerst auf die Motorhaube, dann auf die Straße geschleudert. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt, die Fahrzeuge schwer beschädigt.