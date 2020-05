Radler und Autofahrer kollidierten an Innsbrucker Kreuzung: Zeugen gesucht

Innsbruck – Nach Zeugen eines Unfalls am frühen Freitagabend sucht aktuell die Innsbrucker Polizei. Ein Autofahrer und ein Radler kollidierten an einer Kreuzung, beide behaupten, ihre jeweilige Ampel sei auf Grün gestanden.

Der Lenker des Autos fuhr um kurz vor 18 Uhr auf der Pradler Straße in südliche Richtung und wollte bei der Kreuzung mit der Amraser Straße geradeaus weiterfahren. Als die Ampel nach seinen Angaben auf Grün umschaltete, fuhr er los. Gleichzeitig war ein 46-jähriger Radfahrer auf der Amraser Straße stadteinwärts unterwegs, auch er wollte die Kreuzung überqueren – wie er sagt, ebenfalls bei grüner Ampel. Es kam zur Kollision, wobei der Radler auf die Straße stürzte und sich am Kopf verletzte. Wie die Polizei berichtet, wollte er nicht von der Rettung in die Klinik gebracht werden.