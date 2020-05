Weitere Festnahme nach Raub in Innsbruck Mitte April

Innsbruck – Von einer Festnahme berichtet am Freitagabend die Kripo Innsbruck. Bereits am Nachmittag des 14. April kam es in der Speckbacherstraße zu einem Raub im Zuge eines Drogengeschäfts. Ein 17-jähriger Ungar versetzte dabei einem 15-jährigen Tiroler einen Faustschlag und raubte ihm einen dreistelligen Geldbetrag. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.