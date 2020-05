Einbrecher drangen nachts in Büro und Imbisstand in Matrei in Osttirol ein

Matrei in Osttirol – Unbekannte brachen in der Nacht auf Freitag in ein Büro des Bau- und Recyclinghofes der Gemeinde Matrei in Osttirol sowie einen Imbissstand ein, berichtet die Polizei. In beiden Fällen machten sich die Täter an den Registrierkassen zu schaffen, es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Die Polizei Matrei bittet um Hinweise unter folgender Nummer: 059133/7234. (TT.com)