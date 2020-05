Regierungsmitglieder bedankten sich bei Feiertags-Werktätigen

Wien – Besuch von Regierungsmitgliedern bekamen am "Tag der Arbeit" einige Werktätige, die auch am Feiertag im Einsatz waren. Türkise und grüne Minister und Ministerinnen waren über Österreich verstreut unterwegs, um sich bei Mitarbeitern der Lebensmittel- oder Stromversorgung, in Verkehrsbetrieben, bei Polizisten, Richtern, Justizwache, Pflegerinnen bis hin zu Tierbetreuern zu bedanken.

"Sie leisten in dieser Corona-Krise Großartiges", attestierte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag den Polizisten - bei der Corona-Krisenstabs-Sitzung in der Früh und einem persönlichen Besuch bei der Einheit in der Rossauer-Kaserne, die für die angemeldeten 1. Mai-Demos im Dienst war. Schon am Donnerstag hatte er via Funkspruch allen Polizisten die Wertschätzung der Regierung für ihren Einsatz in der herausfordernden Covid-19-Zeit übermittelt.