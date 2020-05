„Bleibt es bei der Quarantäneverordnung, gibt es eher kein sportliches Ende“

Innsbruck – In Holland und Frankreich wurde die Corona-Reißleine schon vorzeitig gezogen, nun stehen nach dem Liga-Abbruch Ajax Amsterdam und Paris SG als Meister fest, in Spanien, Italien, England und Deutschland ziert man sich noch bei der endgültigen Entscheidung – in Österreich erst recht. Nach aktuellstem Pandemiestand hängt die Fortsetzung der Fußball-Saison an einer maßgeblichen Frage: Was passiert, wenn ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wird? Das Gesundheitsministerium fordert eine Quarantäne für alle „Kontaktpersonen“, also die gesamte eigene Mannschaft, aber auch des gegnerischen Teams bei positiven Tests rund um Spiele.