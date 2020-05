Erleichterung auch für die „Kleinverdiener“ im Tiroler Amateursport

Vereine können somit beispielsweise auch Trainer für Home-Office, die Konzeption neuer Programme oder Ideen belohnen, sofern sie momentan selbst flüssig sind. Für die Förderung der Vereine seitens der Regierung ist „Sport Austria“ am Zug. „Man muss für Vereine Möglichkeiten schaffen, dass sie die PRAE zahlen können, die beispielsweise vielen Studenten weiterhilft. Es geht in den sechsstelligen Euro-Bereich, was im Jahr an PRAE abgerechnet wird, das betrifft Tausende von Menschen“, unterstreicht Piegger die Bedeutung.