75. Geburtstag: Die Sportunion feiert sich via Videokonferenz

Innsbruck – Die Sportunion feiert am Samstag (10.30 Uhr) im Corona-Stil ihren 75er: via Videokonferenz. Der mit 920.000 Mitgliedern kleinste der großen Dachverbände Österreichs (5360 Vereine/ASVÖ, 4471/ASKÖ, 4377/Union) und Tirols (1014 Vereine/ASVÖ, 501/ASKÖ, 490/Union) will wie schon in der Vergangenheit mit Innovation punkten, wie Präsident Peter McDonald der TT erklärte: „Wir forderten schon Anfang der 50er-Jahre eine tägliche Schulstunde und hatten als erster Verband Frauen in Führungsgremien.“ Mittlerweile sei ein Drittel aller Vereinsoberhäupter weiblich.