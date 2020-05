Glutnester nach Ofenfeuer: Hütte in Sölden abgebrannt

Sölden – Die Feuerwehr Sölden wurde am späten Freitagabend zu einem Einsatz in der Kühtrainschlucht alarmiert. Eine am Waldrand stehende Holzhütte war in Brand geraten.

Die Erhebungen ergaben, dass sich an diesem Tag zwei Jugendliche (17 und 18) aus dem Ort in der etwa neun Quadratmeter großen Hütte aufgehalten und in einem Ofen ein Feuer gemacht hatten. Zwar löschten die beiden das Feuer im Ofen beim Verlassen der Hütte mit einem Kanister Wasser, dies dürfte laut Polizei jedoch nicht ausgereicht haben. Gegenstände in der Nähe des Ofens dürften daraufhin in Brand geraten sein.