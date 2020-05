Tiroler Scheiber folgt Assinger als Trainer der ÖSV-Speed-Damen nach

Scheiber arbeitete in den vergangenen zwei Jahren als Co-Trainer der Speed-Damen und "ist damit mit dem gesamtem Team bestens vertraut", wie der ÖSV in einer Aussendung schrieb. Seine Karriere als Aktiver, in der er als Vierter der Beaver-Creek-Abfahrt 2012 einmal im Weltcup in die Top Ten kam, hatte er im Mai 2016 beendet. Zuvor hatte er sich beim Training für die Streif-Abfahrt in Kitzbühel bei einem Sturz Kreuzband und Meniskus im rechten Knie gerissen. Es war eine von vielen schweren Verletzungen.