Höchster Lottogewinn in Bayern: Eurojackpot mit 90 Millionen

München – Der Eurojackpot ist geknackt, 90 Millionen Euro gehen nach Bayern – der höchste Betrag, der jemals als Lottogewinn in den Freistaat überwiesen wurde, wie Lotto-Bayern am Samstag bestätigte. Es waren die Zahlen 6-11-12-21-41 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 2, die am Freitagabend bei der Ziehung in Helsinki das große Glück brachten. Zuletzt hatte sich im Februar ein Spieler aus dem Münsterland den Gewinn von 90 Millionen Euro gesichert.