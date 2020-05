Drogenlenker in Oberösterreich beschwerte sich bei Polizei

Braunau am Inn – Ein Oberösterreicher wollte sich am Samstag wegen einer Amtshandlung der Polizei vom Vortag beschweren. Doch der 29-Jährige brachte sich dabei selbst heftig in die Bredouille. Denn der Mann, der mit seinem Auto gekommen war, schlief während der Amtshandlung auf der Dienststelle mehrfach ein, worauf die Beamten den Mann zum Alkohol- und Drogentest baten.