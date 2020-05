„Let‘s Dance“-Aus für Laura Müller und ihren „magischen Moment“

Köln – Ihr „magischer Moment“ überzeugte die Jury am Ende mehr als das Publikum: Laura Müller ist bei der RTL-Show „Let‘s Dance“ im Achtelfinale ausgeschieden. In der neunten Sendung am Freitagabend ging es um die großen emotionalen Augenblicke der Promis. Für die 19-Jährige war das der Heiratsantrag von Schlagersänger Michael Wendler: „Jeder Moment mit ihm ist einfach nur magisch.“