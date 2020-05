20-Jähriger bei Forstarbeiten in Osttirol schwer verletzt

Stronach – Nach einem schweren Forstunfall in Iselsberg-Stronach in Osttirol musste am Samstag ein 20-Jähriger ins Klinikum nach Klagenfurt eingeliefert werden. Nach Polizeiangaben war der Mann von der Wurzel und dem Erdreich einer umgestürzten Fichte, die er und sein Vater aus dem Weg räumen wollten, vollständig begraben worden.