Sieben Wochen Trainingsverbot und weiter kein Ende in Sicht

Innsbruck – „Berufsverbot“ – ein Virus sorgt im Fußball-Getriebe weltweit für einen veritablen Kolbenreiber. Der monatelange Stillstand mitten in der „normalerweise“ heißesten Zeit des Jahres trifft und belastet natürlich auch Spieler und Trainerstab des FC Wacker. „Seit ich als Zwei- oder Dreijähriger zum ersten Mal gegen den Ball getreten habe, hat es so eine Situation noch nie gegeben“, sehnt sich Thomas Grumser nach den ersten Trainingseinheiten mit Ball auf grünem Rasen: „Wir gehen jetzt in die achte Woche mit Cybertraining. Heißt, wir versuchen, das Beste aus dieser außergewöhnlichen Situation zu machen. Aber jetzt wird es langsam Zeit, dass die Jungs endlich wieder auf den Rasen dürfen.“

Der Wacker-Coach hat in Anbetracht der angespannten Pandemielage Verständnis für das Maßnahmenpaket, hinterfragt als mündiger Bürger aber freilich schon die ein oder andere Vorgabe. „Uns wird ja ein Berufsverbot auferlegt. Außerdem werden wir als professionell geführter FC Wacker mit dem Trainingsverbot dem Breitensport gleichgestellt. Das finde ich einfach nicht in Ordnung“, vermisst der 40-Jährige Lösungsansätze zur Bewältigung der Krise. „Warum sich explizit auf Geisterspiele festlegen? 1500 bis 2000 wären in fast jedem Stadion mit Abstandsregel durchführbar. Das wäre so ein Ansatz. Außerdem hätten wir im Tivoli-Areal die besten Voraussetzungen, alle Vorgaben zu erfüllen, um zumindest in Kleingruppen trainieren zu können, wie das Lustenau und die zwölf Erstligisten schon machen dürfen.“ Im Moment heißt es weiter warten, wann die vom Ministerium gesteuerte Trainingsampel endlich auf Grün schaltet.