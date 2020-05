Puls 24 neuer TV-Partner der Liga: bis zu 45 Eishockey-Spiele live

Wien – Die grenzüberschreitende Eishockey Liga wird in der Saison 2020/21 live auf Puls 24 zu sehen sein. Die Partnerschaft umfasst ein Live-Spiel pro Woche, zudem werden auch Highlights der weiteren Partien gezeigt. Das Rechtepaket gelte auch für den Schwesternsender Puls 4, um maximale Flexibilität in der Programmplanung gewährleisten zu können, wie es in einer Aussendung hieß.