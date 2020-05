Duplantis und Lavillenie feierten Sieg im heimischen Garten

Doppelweltmeister Sam Kendricks aus den USA musste sich mit 26 Fünf-Meter-Sprüngen ohne Fehlversuch mit Platz drei begnügen. Die Athleten traten jeweils auf ihren Sprunganlagen im heimischen Garten an: der Franzose Lavillenie zu Hause in Clermont-Ferrand, der US-Amerikaner Kendricks in Oxford/Mississippi, der schwedische Hallenweltrekordler "Mondo" Duplantis war an seinem Wohnort in Lafayette/Louisiana dabei.