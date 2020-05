Wings for Life World Run: 2,8 Millionen gute Gründe, sich zu bewegen

Innsbruck – Corona-bedingt ging auch der Wings for Life World Run in diesem Jahr in abgespeckter Form über die Bühne. Die traditionellen Flagship Runs rund um den Globus fielen aufgrund der Pandemie aus. Umso beeindruckender lesen sich die Zahlen, die die Veranstalter am Sonntagabend nach dem Event präsentieren durften.

77.103 Menschen aus 171 Nationen waren in 104 Ländern auf den Beinen, um sich via App in den Dienst der guten Sache zu stellen. Alleine in Österreich tummelten sich 27.046 Teilnehmer auf Straßen, Waldwegen, an Seeufern oder am Berg – darunter auch prominente Starter wie Dominic Thiem, Anna Gasser, Marcel Hirscher, Gregor Schlierenzauer oder DJ Ötzi.