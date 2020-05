Paragleiter flog nach Absturz im Zillertal verletzt weiter

Hippach – Bei einem Landemanöver geriet am Sonntag gegen 12 Uhr der Schirm eines Paragleiters in einen Abwind wodurch er absackte und aus einer Höhe von rund zehn Metern abstürzte. Der 34-jährige Mann war in Zellberg gestartet und wollte auf dem Ost-Startplatz Melchboden in Schwendberg zwischenlanden.