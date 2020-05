Tourengeher im Stubaital von Lawine mitgerissen

Neustift – Eine Gruppe Skitourengeher konnte sich am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf einer Tour in Richtung des „östlichen Daunkogels“ im Stubaital im letzten Moment vor einer Lawine retten. Ein weiterer Tourengeher, ein 58-Jähriger, der in der Nähe ebenfalls unterwegs war, erfasste die Situation zu spät und wurde von den herabdonnernden Schneemassen erfasst und zum Teil verschüttet.