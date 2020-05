Bayern-Boss Hainer „zuversichtlich“ für Einigung mit Neuer, Alaba und Thiago

Eine Grenze von 100 Millionen Euro für einen solchen Transfer will Hainer nicht nennen, kündigt aber ein Vorgehen mit Vernunft an. „Ich würde es nicht an einer Zahl festmachen“, sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Adidas auf die Frage nach einem Limit. „Aus meiner Erfahrung in der Wirtschaft bin ich für mittelfristige Planungen: Was brauchen wir an Spielern, welcher Finanzbedarf ist nötig?“ Mögliche Verhandlungen mit Nationalspieler Leroy Sane von Manchester City kommentierte Hainer nicht, sagte aber: „Wir werden nichts machen, was wirtschaftlich nicht vertretbar wäre, für keinen Spieler.“ (dpa)