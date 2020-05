Studium und Karriere – Zukunft jetzt digital sichern

Das Bewerbungsjahr 2020/21 bietet den InteressentInnen mit dem kompletten Online-Aufnahmeverfahren, die Möglichkeit ihre Zukunft bequem von zu Hause aus zu sichern. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur können sich die StudienstarterInnen gewiss sein, dass ihr Studium auch in Ausnahmesituationen digital und dennoch mit persönlichem Austausch fortgeführt werden kann.

Studieren und gleichzeitig arbeiten, das ist eine Herausforderung, die sich lohnt. Damit sie auch gelingt, bietet die Kufsteiner Fachhochschule vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge an, die sich speziell an Berufstätige richten. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt. Das erlaubt es den Studierenden unter der Woche zu arbeiten und dennoch in Regelstudienzeit abzuschließen. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem Studium und Familie miteinander zu verbinden.