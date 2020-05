Sonderrechte für jene, die Corona hinter sich haben?

Wien – Big brother is watching you. Eine Form der – legalen – Überwachung scheint als Folge von Corona zunehmend wahrscheinlich. Immer öfter kommen im Kampf gegen das Virus Handy-Apps oder sonstiges Pflichtinstrumentarium politisch aufs Tapet.

In Deutschland wird heftig über die Einführung von Immunitätsausweisen debattiert. Die Idee: Personen, die von Covid-19 genesen sind und als immun gelten, erhalten einen solchen Ausweis und damit gewisse Erleichterungen etwa bei der Rückkehr in den beruflichen Alltag.

Trotzdem wird der Immunitätsausweis auch in Österreichs Bundesregierung „hitzig diskutiert“, wie Antonella Mei-Pochtler, einflussreiche Beraterin von Kanzler Kurz, der Financial Times erzählt hat. „Man will keine Zwei-Klassen-Gesellschaft, aber es muss Klarheit über die Risiken geben“, sagte sie der Zeitung. Mei-Pochtler glaubt überdies, dass post Corona jeder eine App mit sich am Smartpone herumtragen werde, um Kontakte aufzuzeichnen (siehe Kasten ⬇️).