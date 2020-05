Weißhaidinger im Interview: „Olympia ist nicht das Wichtigiste"

Wie sieht für Sie Rückkehr in den Alltag aus?

Lukas Weißhaidinger: In sportlicher Hinsicht ist die Rückkehr in die Südstadt (Trainingszentrum, Anm.) ein Schritt zur Normalität, ab heute sind sogar Massagen wieder erlaubt. Es ist ganz wichtig, dass ein Rhythmus einkehrt.

Weißhaidinger: Wieder einkaufen gehen zu dürfen, ist eine Erleichterung. Jetzt kann man schon wieder planen und in absehbarer Zeit auch Freunde treffen.

Weißhaidinger: Ich stellte mich schnell darauf ein und akzeptierte die Situation. Man merkte schnell, was im Leben zählt und dass die Olympischen Spiele nicht das Wichtigste sind. Man muss das akzeptieren, wie es ist, wir leben immerhin in einem funktionierenden System, wo bis hin zum Supermarkt alles geregelt ist. Das organisierten Menschen, die sich auskennen, Experten, die wissen, was zu tun ist.