Geplatzte Urlaubsträume

Das Corona-Virus sorgte dafür, dass sich in der AK Tirol seit März besonders viele Mitglieder mit Fragen zu gebuchten Urlaubsreisen gemeldet haben. Erst ging es darum zu prüfen, ob eine Stornierung aufgrund der evidenten zunehmenden gesundheitlichen Risiken möglich ist. Als dann Mitte März Reise- und Ausgangsbeschränkungen hinzukamen, stornierten viele Veranstalter von sich aus Reiseleistungen, deren Erbringung schlicht unmöglich geworden war. Hier finden Sie alles Wichtige im Überblick.

1. Entwicklung abwarten und allenfalls kurz vor der geplanten Reise stornieren, wenn nachweislich solche Gefahren bestehen. Doch je näher der Reisezeitpunkt rückt, umso höher ist die vertragliche Stornogebühr, um die man dann allenfalls streiten muss. Zudem verlangt der Veranstalter zwischenzeitlich die Restzahlung. Diese Restzahlung könnte man nur bei kurzfristigen Reisen zurückbehalten und wenn die Durchführbarkeit der Reise seriös in Frage zu stellen ist, was in der Praxis umstritten und allenfalls vor Gericht zu klären ist.