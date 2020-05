Erste Sichtung eine Braunbärs in nordspanischem Park in 150 Jahren

Madrid – In einem nordspanischen Naturpark ist seit langer Zeit erstmals wieder ein Braunbär gesichtet worden. Das Männchen im Alter zwischen drei und fünf Jahren war an Kamerafallen der spanischen Produktionsfirma Zeitun Films vorbeigewandert, die dort für das Filmprojekt „Montaña ou Morte“ (Berg oder Tod) Aufnahmen machte, wie spanische Medien berichteten. Es handele sich wahrscheinlich um die erste Sichtung in der Region des galizischen Parks O Invernadeiro in 150 Jahren, schrieb National Geographic España.