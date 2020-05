Video mit Seltenheitswert: Hai schwamm bis ans Ufer von Badestrand in Italien

Soverato – In Soverato in Kalabrien wurde ein Hai nur wenige Meter vom Badestrand entfernt im kristallklaren Wasser gefilmt. Durch den eingeschränkten Schiffsverkehr gelangte der Hai wahrscheinlich ungestört bis an die Küste. Bei diesem Exemplar handelt es sich um einen Blauhai. Sie sind weltweit verbreitet, bevorzugen normalerweise aber küstenferne Gewässer.