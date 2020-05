29-jähriger stürzte im Zillertal bei Spenglerarbeiten von Leiter

Hart im Zillertal – Am Dienstag stürzte ein 29-Jähriger in Hart aus zirka drei Meter Höhe von einer Leiter und zog sich dabei schwere Verletzungen an beiden Beinen zu. Der Mann wollte an einem Wohnhaus Spenglerarbeiten durchführen. Für Messarbeiten stieg er über eine Leiter auf einen Balkon. Aus unbekannter Ursache verlor er dabei das Gleichgewicht und fiel auf den Schotterboden vor dem Haus.