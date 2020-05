Putin zeichnete Nordkoreas Machthaber Kim mit Medaille aus

Moskau – Russland hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un als Dank für dessen Einsatz für die Erinnerung an die sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet. Die Medaille habe der nordkoreanische Außenminister Ri Son-gwon in einer feierlichen Zeremonie entgegengenommen, teilte die russische Botschaft in Pjöngjang am Dienstag mit.