Autofahrerin touchierte in Kirchberg Leitpflock und überschlug sich

Kirchberg in Tirol – Mit Verletzungen endete ein Unfall in Kirchberg am frühen Dienstagabend. In einer leichten Linkskurve der Brixentalerstraße im Ortsteil Spertendorf touchierte eine 45-Jährige einen Leitpflock aus Metall, berichtet die Polizei. Ihr Wagen überschlug sich und blieb nach etwa 20 Metern auf dem Dach liegen. Die Lenkerin wurde unbestimmten Grades verletzt, konnte sich aber selbst befreien.