Umfrage zeigt: Corona-Lockdown war für Kinder sehr belastend

Wien – Der Lockdown während der Coronavirus-Pandemie war für Österreichs Kinder und Jugendliche sehr belastend. Das ergab eine Online-Umfrage der Kinderfreunde unter Sechs- bis 15-Jährigen. Nicht einmal jedes zweite befragte Kind gab an, dass es ihm „eh gut" geht, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Am meisten vermisst wurden Freunde.