Vertrauensfrage wird beantwortet: Lostag für Rendi-Wagner und die SPÖ

Wien - Wenn die Diskussionen hitzig werden, dann nicht wegen der räumlichen Beengtheit: Die Mitglieder des SPÖ-Bundesvorstandes treffen sich heute in Wien, um das Ergebnis der umstrittenen Mitgliederbefragung samt Vertrauensfrage über die Zukunft von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zu erfahren. Tagungsort ist Pandemie-bedingt die Marx-Halle, mit 8000 Quadratmetern Fläche für knapp 100 Personen.

Die Befragung richtete sich an rund 160.000 Mitglieder und sollte sich den roten Inhalten widmen. Überraschend und zum Ärger etlicher Parteigranden stellte die Vorsitzende dann auch die Vertrauensfrage.

📽 Video | SPÖ gibt Mitgliederbefragungsergebnis am Mittwoch bekannt

Als Ergebnis wird Rendi-Wagner zumindest zwei Drittel Zustimmung erreichen müssen, um an der Spitze der Partei bleiben zu können. Diese Zahl nannte gestern der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Zum Vergleich: Bei ihrer Wahl zur ersten Frau an der Spitze der SPÖ hatte Rendi-Wagner im November 2018 mehr als 97 Prozent Zustimmung bekommen.

Nach einigem Zögern und Ablehnung hatten die SPÖ-Spitzen der Chefin letztlich ihre Unterstützung zugesagt. Vor allem Ludwig kann keine Unruhe in der Partei brauchen: Er will bei der Gemeinderatswahl am 11. Oktober die Mehrheit im "Roten Wien" verteidigen. (sabl, TT)