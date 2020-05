Grünes Licht: Deutsche Bundesliga atmetet nach Neustart-Erlaubnis auf

Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin hat dem Profifußball ihres Landes am Mittwoch die erlösende Nachricht überbracht. 1. und 2. Bundesliga würden ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen "ab der zweiten Maihälfte" weiterführen dürfen, erklärte Angela Merkel nach einem Politik-Gipfel mit den Ministerpräsidenten. Eine Entscheidung, die in der Milliarden-Branche mit großer Erleichterung aufgenommen wurde.

Der Ball dürfte nun schon am Wochenende vom 15. bis 17. Mai wieder rollen - neun Wochen nach der Aussetzung der Saison wegen der Corona-Krise. Für Liga-Boss Christian Seifert war es "eine gute Nachricht". Zwar seien Geisterspiele "für niemanden eine ideale Lösung. Es ist in einer für einige Clubs existenzbedrohenden Krise allerdings die einzige Möglichkeit, den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form zu bewahren", erklärte Seifert.