LASK legt wegen Verordnungen Beschwerde bei Verfassungsgerichtshof ein

Wien - Der LASK hat wegen der Verordnungen des Gesundheitsministeriums zum Kleingruppentraining der Fußball-Bundesligisten Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eingelegt. Das erklärte Club-Vize Johannes Lehner am Mittwoch gegenüber der APA und bestätigte damit die Angaben des Vereinspräsidenten Siegmund Gruber in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Mittwoch-Ausgabe).

Laut Lehner wurden Beschwerden gegen zwei Verordnungen deponiert - gegen jene von Mitte April, die mit 1. Mai auslief, und gegen die seither gültige. In diesen Erlässen ist vorgesehen, dass die zwölf Oberhaus-Clubs und Cupfinalist Austria Lustenau derzeit nur in Gruppen mit maximal sechs Personen in Zwei-Meter-Abständen trainieren dürfen. "Wir sind der Meinung, dass die Verordnungen verfassungswidrig sind, weil sie in verschiedene Rechte eingreifen, zum Beispiel in das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit", sagte Lehner.