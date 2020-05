Zwei Tourengeher in Silz von Lawine mitgerissen

Silz – Zwei 31-jährige Skitourengeher sind am Mittwoch bei einer Skitour in Silz in den Stubaier Alpen von einer Lawine mitgerissen worden. Sie wurden dabei weder verschüttet noch verletzt, berichtete die Polizei. Die beiden schnallten kurz unterhalb des Gipfelgrates des Schartlkopfes die Ski ab und gingen in Richtung Grat weiter, als sich eine 70 Meter breite Lawine löste.