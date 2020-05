Mit Moped in Lechaschau gestürzt: 18-Jährige nach Unfall nicht ansprechbar

Lechaschau – Am Mittwochabend ist eine junge Frau in Lechaschau mit ihrem Moped verunglückt. Die 18-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf dem Frauenseeweg in Richtung Frauensee unterwegs. Bei einer Ausweiche kam sie zu Sturz – offenbar ohne Fremdeinwirkung. Sie kam erst zehn Meter unterhalb der Fahrbahn im Wald zu liegen. Die Frau, die einen Motorradhelm trug, wurde von vier Sanitätern und dem Notarzt geborgen. Sie war nicht ansprechbar. Der Notarzthubschrauber flog sie in die Klinik Innsbruck. Wie schwer die Frau sich verletzte, ist nicht bekannt. (TT.com)