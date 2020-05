Brand auf Balkon des Nachbarn: Frau alarmierte Feuerwehr in Wattens

Wattens – Eine glühende Zigarette hat am Mittwochabend für einen Brand in Wattens gesorgt. Gegen 22.30 Uhr fiel einer Hausbewohnerin in der Wattener Aufeldgasse auf, dass es auf dem Balkon ihres Nachbarn brannte. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den kleinen BRand über eine Leiter löschen. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe, es wurden nur Teile des Holzfußbodens und ein Plastikeimer beschädigt.