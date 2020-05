Deals mit Corona-Schutzausrüstung: Sloweniens Regierung unter Druck

Ljubljana – In Slowenien soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss dubiose Deals mit Schutzausrüstung gegen das Coronavirus unter die Lupe nehmen. Die Opposition wirft der Mitte-Rechts-Regierung vor, überteuerte Geschäfte geschlossen zu haben. Um Luft aus der seit Wochen brodelnden Affäre zu nehmen, beantragte die Regierungskoalition am Dienstag selbst einen U-Ausschuss in der Frage.

Sie kam damit einem Antrag der Opposition zuvor. "Der Fuchs will untersuchen, wie viele Hühner verschwunden sind", kommentierte Ex-Premier Marjan Sarec das Ansinnen des vom konservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa angeführten Regierungslagers ironisch. Die Mitte-Rechts-Regierung will mit dem Ausschuss auch die Performance der Vorgängerregierung von Sarec untersuchen, was die Opposition als Ablenkungsmanöver kritisiert.

Im Kreuzfeuer der Kritik ist Wirtschaftsminister Zdravko Pocivalsek von der liberalen "Partei des modernen Zentrums" (SMC), mit dem Oppositionsführer Sarec noch eine Rechnung offen hat. Pocivalsek durchkreuzte nämlich im Februar den Plan des damaligen Regierungschefs, durch einen Rücktritt vorgezogene Neuwahlen auszulösen, indem er die politischen Seiten wechselte und Jansa zur Macht verhalf.

Pocivalsek werden intransparente Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Schutzausrüstung im Millionenwert vorgeworfen. Der Staat kaufte Schutzmasken und andere Ausrüstung nämlich nicht direkt bei den ausländischen Herstellern, sondern über slowenische Vermittler. Offiziell sollten damit Ankaufsrisiken minimiert werden. Ein Spitzenbeamter der zuständigen staatlichen Logistikagentur enthüllte aber, dass politischer Druck ausgeübt worden sei, um bestimmte Firmen zu bevorzugen. Auch der Wirtschaftsminister beziehungsweise Mitarbeiter aus seinem Umfeld sollen beteiligt gewesen sein. Weitere Enthüllungen des Whistleblowers deuten auch auf eine Verstrickung des Umfelds von Premier Jansa und seiner konservativen Demokratischen Partei (SDS) hin.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Während die Opposition gegen Pocivalsek bereits einen Misstrauensantrag eingebracht hat, verteidigt die Regierung ihr Handeln mit dem Bemühen, angesichts der Lieferschwierigkeiten überhaupt an Schutzausrüstung zu gelangen. Zugleich wirft man der Vorgängerregierung Versagen vor. Sie habe nicht nur zu langsam mit Einschränkungsmaßnahmen reagiert, sondern auch nicht rechtzeitig vorgesorgt. "Die Lager waren leer", hieß es wiederholt aus der neuen Regierung. Diese trat ihr Amt am Tag nach der offiziellen Ausrufung der Epidemie in Slowenien an. In einem am heutigen Mittwoch präsentierten Bericht stellte die aktuelle Regierung fest, dass die Vorgängerregierung nicht nur zu wenig Schutzausrüstung gekauft habe, sondern diese auch zu überteuerten Preisen erstanden habe.