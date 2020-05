Zwei verletzte Tourengeherinnen bei Lawinen-Abgang am Arlberg

Sölden/St. Anton am Arlberg – In Tirol sind Donnerstagvormittag mehrere Suchaktionen nach möglichen Verschütteten nach Lawinenabgängen gestartet worden.

Ein Lawinenabgang in der Verwallgruppe in St. Anton am Arlberg hat zwei verletzte Tourengeherinnen gefordert. Im oberen Teil des nach Nord-Ost ausgerichteten Gipfelhanges der Saumspitze hatte sich plötzlich ein rund 400 Meter breites Schneebrett gelöst und die zwei Frauen im Alter von 28 und 37 Jahren mitgerissen, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Beiden Frauen wurden dabei nicht verschüttet. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die 28-jährige Einheimische war ursprünglich zusammen mit zwei anderen Tourengehern zu der Skitour aufgebrochen. Beim Aufstieg trafen die drei auf zwei weitere Wintersportler, die 37-Jährige und eine 45-jährige Deutsche. Anschließend machte man sich zusammen auf den Weg zum Gipfel. Auf dem Weg dorthin kam es zu dem Lawinenabgang. Im Einsatz standen die Alpinpolizei, 17 Einsatzkräfte der Bergrettung St. Anton am Arlberg, zwei Rettungshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.

Glimpflicher gingen zwei weitere Lawinenabgänge in Sölden und St. Leonhard aus: Dabei wurde niemand verschüttet. Die Lawine in Sölden war in der Gurgler Gruppe abgegangen. Auch in St. Leonhard im Pitztal war kurz nach Mittag eine Lawine gemeldet worden: Sie ist am Weißkamm abgegangen. (TT.com/APA)