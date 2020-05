Norwegisches Gericht will Multimillionär auf freien Fuß setzen

Oslo – Ein norwegisches Gericht will den im Fall seiner verschwundenen Ehefrau festgenommenen Multimillionär Tom Hagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Zwei der drei Richter sind der Ansicht, dass kein ausreichender Grund für den Verdacht einer Straftat des 70-Jährigen besteht und er deshalb auf freien Fuß gesetzt werden sollte, wie am Donnerstag aus einem Beschluss des Obergerichts hervorging.

Wie mehrere norwegische Medien berichteten, bleibt Hagen aber weiter in Gewahrsam, da die Polizei gegen diesen Entschluss beim Obersten Gerichtshof in Berufung gegangen ist. Das Bezirksgericht Nedre Romerike in Lillestrom bei Oslo hatte vor rund einer Woche entschieden, Hagen wegen des Risikos der Beweisvernichtung für vier Wochen in Untersuchungshaft zu nehmen, die ersten beiden Wochen davon in vollständiger Isolation. Damit folgte es einem Antrag der Polizei. Hagens Anwalt Svein Holden hatte dagegen Berufung eingelegt.