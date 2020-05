Bachmann-Preis 2020 nur digital, aber „an klassische Veranstaltung angelehnt"

Klagenfurt – Der heuer nur digital ausgetragene Bachmann-Preis soll trotzdem stark an die klassische Veranstaltung angelehnt sein. Das gab der ORF am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Wegen der Coronakrise finden die 44. Tage der deutschsprachigen Literatur von 17. bis 21. Juni nur digital statt, übertragen wird der Veranstaltungsreigen via 3sat, Deutschlandfunk und Online-Stream.