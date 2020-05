18-Jährige rutschte bei Skitour in Finkenberg 150 Meter ab

Finkenberg – Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine 18-Jährige bei einem Unfall auf einer Skitour am Donnerstagvormittag. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen startete die Einheimische die Tour auf die „Rotbachlspitze“ in den Zillertaler Alpen. Beim Aufstieg über ein Firnfeld zum Gipfelkamm hatten die drei ihre Skier auf dem Rucksack aufgeschnallt und stapften über die westseitige Flanke in Richtung Gipfel.