Ischgl-Kommission ist selbst ein Krisenfall: Nachdenkpause bis Montag

Innsbruck – Wie soll die Untersuchungskommission zum Tiroler Corona-Krisenmanagement personell aussehen, was kann und muss sie leisten und wie sieht ihr zeitlicher Rahmen aus? Zuletzt manövrierten sich die sechs Landtagsparteien in eine Sackgasse, weil sie sich zu sehr auf die Personalebene begeben haben. Deshalb wurde es schwierig. Am Donnerstagabend rangen dann ÖVP, Grüne, SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS um einen Kompromiss. Im Wissen darüber, dass die Tiroler Politik bei der Aufarbeitung von Ischgl und Co. unter internationaler Beobachtung steht.