68-Jährige nach Sturz mit E-Bike in Rietz verstorben

Rietz – Eine Woche nach einem schweren Sturz mit ihrem E-Bike ist eine 68-jährige Frau am Mittwoch ihren Verletzungen gelegen.

Zu dem folgenschweren Unfall war es am 7. Mai in Rietz gekommen: Die Frau und ihr 62-jähriger Begleiter waren gegen 13 Uhr mit ihren E-Bikes hintereinander auf dem Innradweg in Richtung Telfs unterwegs. Plötzlich lief eine Maus vor das Vorderrad des 62-Jährigen, worauffhin er reflexartig die Bremse betätigte und dem Tier auszuweichen versuchte.