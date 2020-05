Mindestsicherung: Tirols Bezirke rechnen mit deutlich mehr Anträgen

Innsbruck – Fünf Anträge auf Sozialhilfe trafen zuletzt bei der Bezirkshauptmannschaft Imst täglich ein. „Diesmal sind es Leute, die wegen Mindestsicherung noch nie bei uns vorstellig geworden sind“, sagt Bezirkshauptmann Raimund Waldner. Die Antragsteller würden „quer aus dem ganzen Bezirk“ kommen. „Es sind durchwegs Einheimische.“

Im April habe sich der Ansturm noch nicht abgezeichnet. Der Grund liege darin, so Waldner, dass die Einkommenssituation im März „noch normal“ war. Erst mit April seien Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit durchgeschlagen. „Und der April ist nun Berechnungsgrundlage für die Mindestsicherung“, erläutert der Imster Bezirkshauptmann die steigende Zahl der Anträge in den ersten Mai-Tagen.

An der BH Landeck stellt Fachbereichsleiter Franz Kneringer bisher nur eine leicht erhöhte Nachfrage nach Mindestsicherung fest. Zuletzt waren es 155 Anträge im Monat. Aber: Ein Corona-bedingter Schub sei in den kommenden Monaten zu erwarten. Weil im Bezirk derzeit mehr als 9000 Menschen entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit tätig sind. 2019 gab es laut Arbeitsmarktservice (AMS) durchschnittlich 21.052 unselbstständig Beschäftigte. „Neu sind verstärkte Anfragen um finanzielle Unterstützung und Soforthilfe“, schildert der Abteilungsleiter. In diesen Fällen müsse er allerdings an andere Institutionen bzw. Sozialeinrichtungen verweisen.

In der Stadt Innsbruck ist laut Norbert Kapferer, Referatsleiter im Sozialamt, eine „deutliche Steigerung“ bei den Anträgen zu verzeichnen. Das Ausmaß könne man derzeit aber noch nicht beziffern, weil der Parteienverkehr erst nächste Woche wieder starte. Antragsteller seien mit den digitalen Möglichkeiten „oft nicht so vertraut“. Jedenfalls rechne man mit großem Andrang – bei Einlass- und Abstandskontrollen.

47.000 Tiroler sind arbeitslos Arbeitslosigkeit: Tirol war als das führende Tourismus-Bundesland am massivsten vom Shutdown betroffen: Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im Vergleich zum Vorjahresmonat auf fast 47.000 mehr als verdoppelt. 9100 Unternehmen haben Kurzarbeit für über 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet. Die Höhe der Mindestsicherung hängt von der „Familienkonstellation“ sowie von der Höhe der Wohnkosten ab. Für das Jahr 2020 macht der so genannte Grundbetrag („Mindeststandard“) monatlich 917,35 Euro aus. Einkaufen im Sozialmarkt. Einkaufsberechtigt sind Einzelpersonen mit einem Einkommen von 1200 Euro monatlich, bei Paaren liegt die Einkommensgrenze bei 1800 Euro. Pro Kind gibt es einen Zuschlag von 360 Euro.

Viele Tourismus-Mitarbeiter

Bei den Betroffenen gebe es wohl noch eine Art Schockstarre, meint Kapferer: „Sie warten ab, was es von Härtefallfonds gibt. Oder ob sie doch wieder Einstellungszusagen bekommen“. Klar sei jetzt schon: Der Großteil der Neuanträge durch die Corona-Krise betreffe Menschen, die im Tourismus ihren Arbeitsplatz verloren haben.

An der BH Innsbruck halte sich die Steigerung bei kompletten Neuanträgen bisher „in engen Grenzen“, berichtet Referatsleiterin Karoline Knitel. Seit 16. März gab es 125 Neuanträge. Die Krise sei allerdings sehr deutlich zu spüren: „Etwa bei Personen im laufenden Bezug, die uns ihren Einkommensverlust wegen Kündigung oder Kurzarbeit melden und um zusätzliche Leistungen in Höhe des Differenzbetrags ansuchen.“ Zum anderen kämen durch Corona auch Menschen, die vor zwei bis drei Jahren Anträge auf Mindestsicherung gestellt hatten, in der Zwischenzeit wirtschaftlich aber nicht darauf angewiesen waren, „nun wieder zu uns“.

Mehr Anträge ab Mai

Für den Bezirk Kufstein lassen für BH Christoph Platzgummer „die vorliegenden Zahlen in Bezug auf die Corona-Krise noch keinen Trend erkennen“. Ein Anstieg der Anträge sei aktuell nicht spürbar. Viele Hilfesuchende hätten sich im April noch durch Arbeitseinkommen oder AMS-Leistungen (Arbeitslosengeld und Notstandshilfe) „abgedeckt“. Platzgummer rechnet jedenfalls ab Ende Mai mit mehr Anträgen auf Mindestsicherung, „wenn verstärkt die Situation eintritt, dass das Arbeitslosengeld nicht mehr ausreicht“. Von 16. März bis 6. Mai seien 659 Anträge an der Bezirkshauptmannschaft eingetroffen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es laut Platzgummer 773 Anträge.

Gabriele Fischer (Soziallandesrätin): „Trotz Corona-bedingter Einschränkungen funktioniert das System der Mindest-sicherung in Tirol.“ © Foto TT / Rudy De Moor

Deshalb bemüht sich Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne), auch den statistischen Vergleich zwischen 2019 und 2020 klarzustellen: „Auf den ersten Blick können die Zahlen zu falschen Schlussfolgerungen führen. Die im Vergleich zum Vorjahr niederere Zahl an Bezügen hat mehrere Gründe.“ Einerseits sei Tirol mit sehr guten Konjunktur- und Beschäftigungszahlen in das Jahr 2020 gestartet. Das spiegle sich auch in der Mindestsicherung wieder. „Andererseits sind die Einschnitte durch die Corona-Krise bei Unterstützungssystemen nicht sofort sichtbar, sondern erst mit einer zeitlichen Verzögerung. Mit einem Anstieg der Anträge in den kommenden Monaten ist jedenfalls zu rechnen.“

Ein wesentlicher Grund für diese Verzögerung sei das fehlende Wissen um die Anspruchsberechtigung. Und: Mindestsicherung hat mit Bittstellen nichts zu tun, sondern ist geltendes Recht“, hob die Landesrätin hervor.

Auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar ist der Vergleich zur Mindestsicherung 2019 und 2020 in Tirol. Die „Corona-Einschnitte“ und damit höhere Zahlen der Bezieher werden zeitverzögert erwartet. © TT

Schauplatzwechsel zu den Tiroler Sozialmärkten, die es in allen Bezirken gibt: Die Kundenfrequenz ist (noch) überschaubar, wie das Beispiel Martiniladen in Landeck zeigt. Monatlich haben dort rund 200 Personen mit geringem Einkommen eingekauft. Gestern Donnerstag deckten sich in zwei Stunden nur fünf Einkaufsberechtigte mit günstigen Grundnahrungsmitteln, Kosmetika und Hygieneartikeln ein. „Es könnten aber noch einige mehr sein“, stellten die beiden ehrenamtlich tätigen Verkäuferinnen fest. „Uns tut es immer weh, wenn man unverkaufte Lebensmittel entsorgen muss.“

Große Hemmschwellen

Dietmar Wolf, Obmann des Trägervereins Martiniladen, bestätigte: „Die nötigen Kapazitäten für mehr Kunden hätten wir. Die regionalen Handelsfirmen, die uns mit Spenden beliefern, lassen uns in der Corona-Krise nicht im Stich.“ Sogar in der Zeit vor Ostern, als Tirol unter Quarantäne stand, „haben wir viele Spenden bekommen, speziell Süßigkeiten“.

Nach wie vor gebe es „leider gewisse Hemmschwellen“ von Menschen mit geringem Einkommen, das günstige Angebot im Sozialmarkt zu nutzen. „Das muss nicht sein. Unser Verein wäre froh, wenn wir mehr Kunden begrüßen können“, wirbt der Obmann. „Aber vielleicht wissen noch nicht alle Anspruchsberechtigten, dass es uns gibt.“