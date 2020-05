"Tsunami des Hasses": Guterres klagt über Rassismus und Verschwörungstheorien

New York – UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen "Tsunami des Hasses und der Fremdenfeindlichkeit" seit dem Beginn der Corona-Pandemie beklagt. Die Welt müsse "aufs Ganze gehen", um gegen Hass, falsche Schuldzuweisungen und Panikmache vorzugehen, forderte Guterres am Freitag.

Empört äußerte sich Guterres weiter über "verachtenswerte" Inhalte in den sozialen Netzwerken, in denen ältere Menschen, "die zu den am meisten gefährdeten in Bezug das Virus gehören", auch als "die am entbehrlichsten" Menschen dargestellt würden.