Südtirol probt den Aufstand und geht bei Lockerungen eigenen Weg

Bozen, Innsbruck – Kurz vor ein Uhr in der Nacht auf gestern war es beschlossene Sache. Der Südtiroler Landtag verabschiedete ein Gesetz, nach dem Handel, Gastronomie und Hotellerie früher geöffnet werden sollen, als von der italienischen Regierung eigentlich vorgesehen. Gestern Nachmittag ist der Erlass in Kraft getreten. Die autonome Provinz probt den Aufstand.

Denn eigentlich hatte Italien geplant, viel langsamer aus dem Corona-Krisenmodus auszusteigen. Zu langsam für die Südtiroler, deren Infektionszahlen in den vergangenen Tagen kontinuierlich sinken. Konkret bedeutet der per Gesetz beschlossene „Sonderweg“, dass der Einzelhandel wieder aufsperren darf, Industrie und Handwerk die Produktion aufnehmen dürfen. Ab dem 11. Mai sollen Friseure, Museen, Bibliotheken und Jugendzentren wieder aufsperren, aber auch Bars und Restaurants. Beherbergungsbetriebe und Seilbahnanlagen dürfen nach dem 25. Mai für Gäste öffnen.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher sagt: „Wir beschreiten einen eigenen Weg in großer Verantwortung. Der Neustart kann nur gelingen, wenn sich jeder und jede Einzelne verantwortungsbewusst an die Regeln hält.“ Der in Italien für die Regionen zuständige Minister Francesco Boccia hat laut stol.it gestern in einem E-Mail angekündigt, das Südtiroler Gesetz anzufechten. Das Gros der Maßnahmen sei demnach zwar in Ordnung, nur in Bezug auf arbeitsrechtliche Bedingungen habe er Bedenken.