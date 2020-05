Bilanz ziehen im Zeichen von Corona: Kunden jetzt bestmöglich unterstützen

Geschäftsberichte sind zum Zeitpunkt ihrer Präsentation immer schon Geschichte. Noch nie galt dies so sehr wie im Corona-Jahr 2020. Denn von einem Tag auf den anderen erwiesen sich Jahrespläne als Makulatur. So ging es beim diesjährigen Bilanzgespräch des Vorstandstrios der Raiffeisen-Landesbank Tirol auch weniger um die Zahlen des Vorjahrs als vielmehr darum, die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse Revue passieren zu lassen und erste vorsichtige Ausblicke in die Zukunft zu wagen.

Herr Dr. Ortner, viele von der Corona-Krise betroffene Unternehmer und Private haben sich in den letzten Wochen mit ihren Sorgen an Sie gewandt. Was sind Ihre Eindrücke aus diesen Gesprächen?

Johannes Ortner: Das Spektrum ist da sehr breit. Einerseits gibt es Unternehmen, die voll produzierten, und andererseits Betriebe, die ganz massiv betroffen sind, insbesondere im Tourismus und hier vor allem bei den Ganzjahresbetrieben, die erst 2021 wieder mit einer Normalisierung rechnen. Diesen Unternehmen gilt es nun unter die Arme zu greifen, etwa durch Stundungen über ein ganzes Jahr hinweg oder auch durch die Programme der Bundesregierung. Glücklicherweise spürt und sieht man ja seit den ersten Lockerungen, dass sich die Stimmung langsam wieder hebt. Trotzdem müssen wir realistisch sein: Das alles wird Bremsspuren hinterlassen.

Das Frühjahr ist die Zeit, in der die Banken ihre Bilanzen vorlegen. Wie relevant ist denn in Zeiten der Krise der Blick zurück?

Reinhard Mayr: Persönlich bin ich jemand, der lieber nach vorne blickt als zurück. Aber die Vergangenheit ist für uns Banken natürlich insofern wichtig, als sie die Basis für unsere Möglichkeiten in der Zukunft bildet. Was unsere Bilanz anbelangt, so haben wir bereits in den letzten Jahren, aber insbesondere 2019, unsere Kapitalbasis weiter verstärkt. Das gibt uns jetzt natürlich die Möglichkeit, unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen.

Diese Pandemie hat einen enormen Digitalisierungsschub ausgelöst, nicht nur bei Ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Stichwort Home-Office –, sondern auch bei uns als Bankkunden. Ist Raiffeisen jetzt digitaler als noch vor der Krise?

Thomas Wass: Die Digitalisierung unseres Angebotes beschäftigt uns ja schon seit vielen Jahren. Aber natürlich haben wir die letzten Wochen massiv genutzt, um das noch weiter auszubauen, sodass unsere Kunden heute bereits sehr viele Geschäftsfälle selbst abwickeln können.

„Wir haben den Digitalisierungsschub dieser Zeit natürlich genutzt“, erzählt Privatkundenvorstand Mag. Thomas Wass. © Raiffeisen/Aria Sadr-Salek

Herr Mayr, Sie sind jetzt seit mehr als 40 Jahren bei der Raiffeisen-Landesbank tätig. Hätten Sie je gedacht, zum Ende Ihrer Berufslaufbahn noch mal so eine Krisensituation bewältigen zu müssen?

Reinhard Mayr: Wenn ich mein Berufsleben Revue passieren lasse, dann hat es in dieser Zeit sechs Weltwirtschaftskrisen gegeben, drei allein in den letzten zwanzig Jahren. Und wenn ich mir das genauer anschaue, ist die Raiffeisen-Bankengruppe aus jeder dieser Krisen gestärkt hervorgegangen. Ich bin überzeugt, das wird auch dieses Mal wieder so sein.

Es wird auch eine Zeit nach der Krise geben – eine Zeit der Zukunft. Und Zukunft heißt für die Raiffeisen-Landesbank Tirol auch das Projekt DAS RAIQA, das hier am Standort in der Adamgasse entstehen soll. Wie geht es da weiter?

Johannes Ortner: So wie geplant und allenfalls mit ein paar Wochen Verzögerung. Interessanterweise erfährt unser Konzept für DAS RAIQA durch die aktuellen Umstände sogar noch weitere Bestätigung. Wir Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Begegnung, Treffen und persönlichem Austausch, jetzt nach dieser Zeit sogar noch um vieles mehr.

Es gab also keine Überlegungen, das Projekt noch einmal zu überdenken?

Reinhard Mayr: Meine Erfahrung hat mich eines gelehrt: Krisen kommen und gehen, und üblicherweise sogar recht schnell. Wenn wir davon ausgehen, dass wir DAS RAIQA planmäßig im vierten Quartal 2023 eröffnen, wird Corona längst hinter uns liegen – und nachfolgende Krisen hoffentlich noch in weiter Ferne.

„In meinem Berufsleben war ich bereits mit sechs Weltwirtschaftskrisen konfrontiert.“- RLB-Tirol-Finanzvorstand Reinhard Mayr © Raiffeisen/Aria Sadr-Salek

Durch den bevorstehenden Umzug in ein Ausweichquartier und den geplanten Neubau hier am Standort befindet sich das Unternehmen ohnehin seit geraumer Zeit in einer Übergangssituation. Inwiefern hat Ihnen das in der jetzigen Krise geholfen?

Thomas Wass: Es hat uns paradoxerweise bei einigen Dingen tatsächlich geholfen, gerade auch in unseren davor geführten Diskussionen zur mobilen Arbeit. Da waren etliche Führungskräfte schon bei vierzig Prozent Home-Office skeptisch. Es hat sich dann recht schnell gezeigt, dass sogar noch mehr geht. Damit können wir diesen Punkt nun tatsächlich abhaken. Aber gewünscht haben wir uns die Krise hierfür natürlich nicht.

Herr Ortner, wie zuversichtlich sind Sie denn ganz persönlich, dass wir bald wieder wirtschaftliche und soziale Normalität erleben werden?

Johannes Ortner: Ich bin insofern sehr zuversichtlich, als die getroffenen Maßnahmen ja ausschließlich dazu dienten, das Gesundheitswesen nicht kollabieren zu lassen. Wir werden daher jetzt ziemlich rasch in einen gewissen Normalzustand zurückkehren, natürlich mit entsprechenden Einschränkungen, gerade auch was Großveranstaltungen anlangt. Doch wenn es gelingt, den Konjunkturmotor wieder halbwegs in Schwung zu bringen, wird diese Krise vermutlich mit einem halbwegs blauen Auge zu überstehen sein.