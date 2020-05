Ab Montag wird auf der Inntalautobahn bei Kufstein gebaut

In den ersten Wochen wird an einigen Tagen nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung stehen, teilte die Asfinag in einer Aussendung am Freitag mit. Da momentan weniger Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs sind, sollte es demnach aber keine nennenswerten Behinderungen oder Staus geben. Grundsätzlich sind aber zwei Fahrspuren pro Richtung befahrbar.